В Дубенском районе был избран новый глава

В Мордовии депутаты проголосовали за кандидатуру Виктора Нефедова на пост главы Дубенского района, который с сегодняшнего дня, 8 октября, приступает к работе в новой должности.

Виктор Нефедов родился в селе Поводимово, его трудовой путь тесно связан с родным районом. Новый глава района занимал руководящие должности в крупных агропромышленных предприятиях, а также является кандидатом сельскохозяйственных наук.

Владимир Сушков по поручению главы Мордовии Владимира Волкова поздравил Виктора Нефедова с избранием и пожелал успехов на высокой ответственной должности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске насчитывается более семи тысяч безработных.

Источник: e-mordovia.ru