В УФСИН РФ по Мордовии наградили участников творческих конкурсов

Начальник УФСИН РФ по Мордовии Леонид Мустайкин и председатель общественной организации «Ветеран УИС» Геннадий Вотрин наградили сотрудников, членов семей сотрудников и ветеранов ведомства за участие в творческих конкурсах.

Церемония прошла в помещении постоянно действующей экспозиции по истории УИС Мордовии.

В этом году было несколько конкурсов. К примеру, в период с 30 мая по 10 июня среди детей работников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы проводился фестиваль-эстафета «Талантливое детство», посвященный Дню защиты детей.

Леонид Мустайкин и Геннадий Вотрин поблагодарили награждаемых за активную жизненную позицию, пожелали дальнейших творческих успехов и вручили дипломы за участие и памятные подарки.

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Источник: 13.fsin.su