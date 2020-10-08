В УФСИН РФ по Мордовии отпраздновали День учителя

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии осужденные поздравили учителей и преподавателей профессионального училища с Днем учителя.

В ИК-13 осужденные женщины поздравили преподавателей школы и училища песнями, стихами и букетами осенних цветов. Также в стенгазете они написали слова благодарности учителям за их труд.

В библиотеке ИК-14 был оформлен уголок ко Дню учителя, а поздравления в этот день прозвучали исключительно в стихотворной форме.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su