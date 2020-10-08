В Саранске завершается ремонт дороги по проспекту 70 лет Октября

В Саранске завершился ремонт покрытия проезжей части по проспекту 70 лет Октября от улицы Т. Бибиной до улицы Короленко.

Протяженность указанного участка составляет 2160 м. Это самый масштабный проект, реализуемый в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Для покрытия проезжей части был использован высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Срок службы этого материала значительно дольше обычного асфальтобетона.

Вдоль дороги, где было необходимо, строители заменили бордюрный камень.

Дорожные службы на 90% произвели нанесение разметки термопластиком.

Сейчас подрядная организация ремонтирует тротуар от улицы Косарева до улицы Севастопольской. Ремонт тротуара по проспекту 70 лет Октября на участке от улицы Революционной до улицы Сызранской завершен.

После окончания всех дорожно-строительных работ подрядная организация приведет в нормативное состояние придорожную зону.

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Источник: adm-saransk.ru