В Саранске пройдет ярмарка бесплатной обуви

В Саранске на предстоящих выходных пройдет ярмарка бесплатной обуви.

Организатором указанного мероприятия является группа «Доброделание РМ».

По словам организаторов, на рассматриваемой ярмарке можно будет выбрать обувь для взрослых и детей, которая подходит для разных времен года.

Раздачи обуви нуждающимся будет проходить в период с 12:00 до 17:00 10 октября возле храма Успения Пресвятой Богородицы, расположенного неподалеку от парка имени Пушкина.

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Источник: mordovmedia.ru