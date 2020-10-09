В Мордовии был зафиксирован рост объемов ипотечного кредитования

В Мордовии местные жители исправно вносят платежи по ипотеке.

В период с января по август нынешнего года жители республики взяли в банках более 4 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 8,5 млрд рублей. Количество оформленных ипотек увеличилось на 14,5% по сравнению с показателями годичной давности.

Росту кредитной активности способствует действие федеральных и региональных программ, а также смягчение ценовых условий банковского кредитования.

В августе средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в Мордовии составила 6,9%.

Совокупный ипотечный портфель в Мордовии за год увеличился на 10,1%, превысив 36 млрд рублей.

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Источник: mordovmedia.ru