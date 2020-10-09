В Саранске 51-летняя женщина пострадала в результате падения в салоне троллейбуса

В Саранске женщина пострадала, упав в салоне троллейбуса.

Происшествие произошло ранним утром 8 октября на территории Ленинского района города. По предварительной информации, 55-летний гражданин, находившийся за рулем троллейбуса, следовавшего по маршруту №11, проезжая мимо дома №43, расположенного по адресу – проспект Ленина, резко затормозил, вследствие чего в салоне упала 51-летняя пассажирка.

Пострадавшая самостоятельно обращалась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф