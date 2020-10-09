В Саранске в ДТП пострадала 18-летняя девушка

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 18-летняя девушка.

Указанное происшествие произошло вечером 8 октября на улице Сущинского. По предварительной информации, 30-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шкода», совершая левый поворот, не предоставил право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки ВАЗ, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 18-летняя пассажирка ВАЗа. Девушка доставлялась в одну из больниц города. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавшая была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф