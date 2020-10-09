В Саранске сотрудники ГИБДД за один день задержали двух пьяных водителей

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции за один день были задержаны два пьяных автомобилиста.

В ночь на 8 октября инспекторы ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Титова остановили автомобиль марки BMW. За рулем транспортного средства находился 31-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Поздним вечером того же дня на проспекте 60 лет Октября стражи порядка остановили автомобиль марки «Лада-Гранта» под управлением 41-летнего мужчины, пребывавшего в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: гибдд.рф