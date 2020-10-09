В Темниковском районе произошел пожар в квартире

В Темниковском районе произошло возгорание в квартире.

Поздним вечером 8 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Русское Тювеево. В одной из квартир жилого дома №2, расположенного по адресу – улица Лесная, вспыхнул огонь.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество в квартире на общей площади, составляющей 3 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф