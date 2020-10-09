В Саранске разыскивается пропавший без вести местный житель

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести местный житель.

Фейсханов Руслан Фатихович 1980 года рождения, являющийся жителем Саранска, вечером 7 октября ушел из своего дома, расположенного по адресу – проспект 70 лет Октября, и до сих пор не вернулся обратно. Известно, что мужчина был одет в толстовку серого цвета, болоньевую безрукавку черного цвета, джинсы темно-синего цвета и кроссовки черного цвета.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф