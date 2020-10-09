В Саранске горели надворные постройки и жилой дом

В Саранске произошло возгорание жилого дома и надворных построек.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС поздним вечером 8 октября. В посёлке Ялга загорелись надворные постройки и жилой дом №155, расположенные по адресу – улица Садовая.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Огонь повредил жилой дом и надворные постройки на общей площади, составляющей 70 квадратных метров.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф