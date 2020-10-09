Полицейские разыскивают пропавшего без вести жителя Саранска

В Саранске сотрудники полиции разыскивают местного жителя, который несколько дней назад пропал без вести.

Известно, что какая-либо информация о местонахождении Здорова Максима Николаевича 1987 года рождения, являющегося жителем Саранска, отсутствует с 5 октября.

Все, кто владеет какими-либо данными о нынешнем местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88, 29-77-61 или 102.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф