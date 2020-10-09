В Торбеевском районе горела заброшенная постройка

В Торбеевском районе произошло возгорание заброшенного здания.

В ночь на 8 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Жуково. На улице Почтовой загорелась заброшенная постройка.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя уничтожило кровлю строения на общей площади, составляющей 252 квадратных метров.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru