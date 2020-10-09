Сотрудники МЧС посетили Инсарскую школу-интернат

Сотрудники ГУ МЧС РФ по Мордовии посетили Инсарскую общеобразовательную школу-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья.

Гости привезли детям новое оборудование для занятий лыжным спортом, теплые вещи, антисептические средства, защитные маски, а также сладкие подарки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru