В Кочкуровском районе сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Лямбирского и Кочкуровского районов ГУ МЧС РФ по Мордовии совместно с представителями ММО МВД России «Лямбирский», администрации Кочкуровского района и ГКУ «Соцзащита населения по Кочкуровскому району Республике Мордовия» в жилых секторах населенных пунктов Кочкурово, Новая Пырма и Красномайский провели профилактические мероприятия.

С жителями указанных населенных пунктов были проведены беседы на противопожарную тематику, доведены основные правила пожарной безопасности, а также действия в случае возникновения и обнаружения пожара.

После профилактических бесед были вручены памятки о мерах безопасности в осенне-зимний пожароопасный период.

В общей сложности было проинструктировано 64 человека и вручено 95 памяток.

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Источник: 13.mchs.gov.ru