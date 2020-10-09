Недавно команда УФСИН РФ по Мордовии по хоккею с шайбой открыла новый сезон.
Матч состоялся в городе Первомайск Нижегородской области.
Соперниками команды УФСИН России по Мордовии стали хозяева льда - хоккейная команда города Первомайск.
Матч завершился со счетом 5:6 в пользу команды города Первомайск.
Следующая игра пройдет 13 октября. Соперником команды сотрудников пенитенциарного ведомства будет команда «Слобода» из города Краснослободск.
По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.
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Источник: 13.fsin.su