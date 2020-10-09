Недавно команда УФСИН РФ по Мордовии по хоккею с шайбой открыла новый сезон.

Матч состоялся в городе Первомайск Нижегородской области.

Соперниками команды УФСИН России по Мордовии стали хозяева льда - хоккейная команда города Первомайск.

Матч завершился со счетом 5:6 в пользу команды города Первомайск.

Следующая игра пройдет 13 октября. Соперником команды сотрудников пенитенциарного ведомства будет команда «Слобода» из города Краснослободск.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что команда Мордовии стала серебряным медалистом эстафеты первенства России по биатлону.

Источник: 13.fsin.su