В Саранске продолжается санитарная обработка городских территорий

В Саранске активно проводится санитарная обработка городских территорий.

Осенняя погода без осадков позволяет коммунальным службам проводить полноценную дезинфекцию автодорог, общественных территорий и дворов. Эти работы проводятся по поручению руководителя городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции Петра Тултаева.

Управляющие компании совместно с муниципальными предприятиями уделяют пристальное внимание входным группам многоквартирных домов, детским игровым площадкам, внутриквартальным дорогам.

Масштабная санобработка 9 октября проводилась в жилом микрорайоне по улице Солнечной. Управляющая компания ООО «Квартал» и МП «Пролетарское ЖРСУ» выполнили дезинфекцию придомовых территорий и домов №№ 7/4, 7/3, 7/2, 7/1, 9/1 и 19 по улице Солнечной, а также механическую обработку внутридворовых проездов.

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Источник: adm-saransk.ru