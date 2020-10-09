В Саранске сиделка подозревается в краже денег у пенсионеров

В Саранске местная жительница подозревается в краже денежных средств у пенсионеров.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 44-летняя жительница Саранска, работавшая сиделкой у пожилых супругов, похищала часть их пенсий, которые имела право получать вместо стариков. Общая сумма ущерба составила 33 тыс. рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении 44-летней горожанки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф