В Саранске сиделка подозревается в краже денег у пенсионеров

В Саранске местная жительница подозревается в краже денежных средств у пенсионеров.
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 44-летняя жительница Саранска, работавшая сиделкой у пожилых супругов, похищала часть их пенсий, которые имела право получать вместо стариков. Общая сумма ущерба составила 33 тыс. рублей.
Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении 44-летней горожанки.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф