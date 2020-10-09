Два жителя Рузаевки подозреваются в краже денег и спиртного из магазина

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов задержали двух парней, которые подозреваются в краже денежных средств и спиртных напитков из магазина.

Стражами порядка было установлено, что два парня 16- и 18-летнего возраста, вырвав металлическую решетку, через окно проникли в помещение магазина, расположенного по адресу – бульвар Горшкова, и похитили оттуда алкогольную продукцию и денежные средства в сумме 9,3 тыс. рублей.

В отношении парней было возбуждено уголовное дело.

Известно, что 16-летний подросток в нынешнем году уже несколько раз привлекался к ответственности за совершение различных преступлений.

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Источник: 13.мвд.рф