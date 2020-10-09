В Саранске 20-летнего парня осудили за угон автомобиля и грабеж

В Саранске суд вынес приговор в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в угоне автомобиля и грабеже.

Вечером 16 июня нынешнего года 20-летний парень, проходя мимо гаража, расположенного по адресу – улица Севастопольская, заметил нескольких мужчин, распивавших спиртные напитки. Молодой человек попросил незнакомцев разрешить ему присоединиться к застолью. Последние ответили согласием. В определенный момент парень, действуя незаметно для других, угнал автомобиль марки «Хендай», принадлежащий одному из участников попойки. После задержания молодой человек заявил, что хотел просто покататься на машине.

Также выяснилось, что 6 июня текущего года преступник, находясь в подъезде многоквартирного дома, расположенного по адресу – улица Гожувская, похитил мобильный телефон у мужчины.

Кроме того, известно, что в мае нынешнего года парень похитил денежные средства в сумме порядка 10 тыс. рублей из магазина, расположенного в посёлке Совхоз «Красное Сельцо» Рузаевского района.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф