В Ковылкино сгорел жилой дом

В Ковылкино произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Поздним вечером 9 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гончарова. Прибыв на место инцидента, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №21. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 72 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru