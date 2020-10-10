Жителя Мордовии осудили за покупку поддельного водительского удостоверения

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в обороте поддельных документов.

В начале июля нынешнего года инспектором ДПС был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2105, за рулем которого находился 22-летний парень. Молодой человек предъявил водительское удостоверение, которое, как выяснилось, зарегистрировано в Ленинградской области на другого человека.

Парень пояснил, что некоторое время назад он находился в Москве на заработках, где и приобрел упомянутый документ за 15 тыс. рублей. Также молодой человек сообщил, что ранее он отучился в автошколе, но побоялся, что не сможет сдать экзамены, по причине чего и решил купить поддельное водительское удостоверение.

Решением суда в отношении 22-летнего парня была избрана мера наказания в виде 4 месяцев ограничения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф