В Ичалковском районе горел автомобиль

В Ичалковском районе произошло возгорание автомобиля.

Указанное происшествие произошло днём 9 октября на территории населенного пункта Кемля. В районе кладбищ загорелся автомобиль. Огонь повредил транспортное средство на площади 2 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного инцидента не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания транспортного средства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru