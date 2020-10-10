Мошенник ограбил жительницу Саранска, решившую продать шубу

В Саранске местная жительница, решившая продать шубу, была ограблена мошенником.

В конце сентября 33-летняя жительница Саранска на популярном сайте опубликовала объявление о продаже шубы. Спустя некоторое время с женщиной связался неизвестный мужчина, который заявил о намерении приобрести товар. Под предлогом перечисления оплаты горожанка продиктовала незнакомцу данные своей банковской карты, а также код, полученный в смс-сообщении. После этого с банковского счета женщины были списаны денежные средства в сумме 10 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту случившегося.

Также читайте о том, что жителя Мордовии осудили за покупку поддельного водительского удостоверения.

Источник: 13.мвд.рф