В Саранске сгорела заброшенная постройка

В Саранске произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.

Днём 9 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Фурманова. На территории дачного массива загорелась заброшенная постройка. Пламя полностью уничтожило строение на площади, составляющей 8 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru