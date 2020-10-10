В Саранске горели два сарая и автомобиль

В Саранске в результате пожара были уничтожены два заброшенных сарая и поврежден автомобиль.

Происшествие произошло днём 9 октября в посёлке Озерный. На улице Загородной загорелись два заброшенных сарая и автомобиль.

По предварительной информации, вследствие данного происшествия ни один человек не пострадал.

Огонь полностью уничтожил сараи. Транспортное средство пламя не уничтожило, но серьезное повредило.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru