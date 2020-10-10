В Ардатовском районе сгорел трактор

В Ардатовском районе произошел пожар, который уничтожил трактор.

Вечером 9 октября в поле, расположенном возле населенного пункта Манадыши-1, загорелись трактор и трава.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Пламя уничтожило трактор и траву на общей площади, составляющей 150 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть осторожными и внимательными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru