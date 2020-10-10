В Саранске 11 октября ограничат движение транспортных средств по улице Пушкина

В Саранске 11 октября будет ограничено движение транспортных средств по улице Пушкина.

В период с 00:00 до 24:00 11 октября движение и стоянка транспортных средств будут запрещены на участке указанной улицы, пролегающем от улицы А. Лусс до улицы Веселовского.

Исключение составят спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны).

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по ремонту проезжей части.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru