В Саранске завершается ремонт автодороги по улице Пушкина

В Саранске на завершающей стадии находятся дорожные работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В настоящее время подрядная организация ООО «МАПО-ТРАНС» отрабатывает последний участок, которым является автодорога по улице Пушкина. Речь идет об участке от улицы Веселовского до бульвара Цыплина, протяженность которого составляет 1,3 км.

Рассматриваемый участок удалось включить в проект за счет экономии бюджетных средств при проведении электронных аукционов. Сейчас ведется укладка выравнивающего и финишного слоев.

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Источник: adm-saransk.ru