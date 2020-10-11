В Инсарском районе сотрудники МЧС провели профилактические мероприятия с детьми

В начале октября сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов были проведены профилактические беседы с учениками Инсарской школы №2.

Указанные беседы направлены на пропаганду знаний пожарной безопасности среди детей и подростков, на предупреждение пожаров по причине детских игр и шалости с огнем, а также на повышение эффективности работы по обучению детей правилам пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС рассказали школьникам о причинах возникновения пожара и правильных действиях в случае его обнаружения.

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Источник: 13.mchs.gov.ru