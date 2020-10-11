Полицейские изъяли синтетические наркотики у жителя Чамзинского района

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у жителя Чамзинского района.

Стражами порядка был задержан 34-летний житель указанного района, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 0,93 г. Мужчина заявил, что приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

В отношении жителя Чамзинского района было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф