В Саранске сгорели две заброшенные постройки

В Саранске произошел пожар, который уничтожил две заброшенные постройки.
Днём 10 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории дачного массива, расположенного в районе улицы Сахалинской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят две заброшенные постройки. Огонь уничтожил строения на общей площади, составляющей 50 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенных построек в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru