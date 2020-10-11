В Торбеевском районе произошел масштабный пожар

В Торбеевском районе произошел крупный пожар.

Утром 10 октября на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о возгорании травы в населенных пунктах Хилково и Новая Пичиморга.

В 13:15 стало известно о том, что зарегистрировано горение травы, а также имеется угроза перехода огня на строения.

В 13:37 поступила информация о том, что в населенном пункте Носакино огонь перекинулся на строения.

На место происшествия выехали силы и средства ГУ МЧС РФ по Мордовии.

В 15:54 была объявлена локализация пожара в Носакино, где сгорело шесть домов, из них три жилых и три нежилых. Площадь пожара составила 700 квадратных метров.

В 16:43 поступило сообщение о том, что в Новой Пичиморге сгорело девять построек и один жилой дом.

В 17:00 была объявлена локализация пожара в Новой Пичиморге. Площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров.

В результате пожара никто не пострадал.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске сгорели две заброшенные постройки.

Источник: 13.mchs.gov.ru