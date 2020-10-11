Владимир Волков провел совещание по вопросам эпидемиологической ситуации

Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание по вопросам текущей эпидемиологической ситуации и прививочной кампании.

В ходе указанного совещания были озвучены оперативные данные по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как доложил министр здравоохранения региона Олег Маркин, на 10 октября в республике развернуто 1260 коек для больных, у которых был диагностирован коронавирус, на лечении в стационарах находятся 1058 человек.

По словам главного санитарного врача Мордовии Татьяны Харитоновой, рост заболеваемости имеет место в офисных учреждениях и на промышленных предприятиях.

Глава Мордовии выразил серьезную обеспокоенность по поводу эпидемиологической ситуации в республике и её дальнейшего развития, а также заявил, что нужно спасти людей и в то же время не останавливать производство.

По итогам рассматриваемого совещания было принято решение в течение ближайших дней проанализировать ситуацию и определиться с тем, какие действия необходимо предпринять, чтобы противостоять нарастающей угрозе.

Также были рассмотрены вопросы проведения вакцинации от гриппа. В настоящее время прививки сделали 315 тыс. человек, что составляет 40% населения республики. В Мордовию уже поступила вторая партия вакцины.

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Источник: e-mordovia.ru