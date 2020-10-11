В Саранске строится новое здание ЦУКС

В Саранске глава правительства Мордовии Владимир Сушков ознакомился с ходом строительства Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по республике.

Для оперативного решения задач административный корпус ЦУКС будет объединен со зданием ГУ МЧС РФ по Мордовии надземным переходом.

Уже выполнен монтаж монолитного каркаса здания. В настоящее время проводится устройство внутренних инженерных сетей, установка окон и отделочные работы.

Ожидается, что рассматриваемый объект будет введен в эксплуатацию в конце нынешнего года.

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Источник: e-mordovia.ru