В колониях Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов

В исправительных колониях УФСИН РФ по Мордовии были предотвращены попытки доставки запрещенных предметов.

В ИК-5 сотрудники учреждения при осмотре 50-метровой полосы, прилегающей к внешней запретной зоне, обнаружили два свертка, в которых находились восемь мобильных телефонов.

Сотрудники ИК-11 на 15-метровой полосе, прилегающей к внутренней запретной территории промышленной зоны, обнаружили и изъяли сверток, в котором находился мобильный телефон.

Также в указанном учреждении при обследовании контрольно-следовой полосы сотрудниками отдела безопасности был обнаружен сверток, в котором находились два мобильных телефона.

В настоящее время проводятся проверки по рассматриваемым фактам.

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Источник: 13.fsin.su