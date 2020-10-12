Житель Саранска угрожал убийством гражданской жене и знакомому

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя Саранска, который угрожал убийством своей гражданской супруге и знакомому.

Стражами порядка было установлено, что вечером 26 сентября 43-летний житель Саранска и его гражданская супруга прибыли в посёлок Смольный, где проживают их знакомые. В компании последних гости из Саранска распивали спиртные напитки. Утром следующего дня 43-летний горожанин обнаружил пропажу борсетки. Мужчина на улице стал предъявлять претензии по этому поводу своей сожительнице. В порыве негативных эмоций житель Саранска схватил нож и воткнул его в поверхность стола, выкрикивая угрозы убийством в адрес гражданской жены.

Женщина, испугавшись, убежала в дом, а затем позвонила своему брату, которого попросила приехать за ней. В это время на улицу вышел владелец жилья. Житель Саранска, взяв со стола металлическую вилку, стал угрожать убийством знакомому, а также требовать вернуть похищенное имущество. Жена пострадавшего выбила из рук гостя вилку. После этого житель Саранска повалил гражданскую жену на землю и, надев на голову капюшон, стал её душить, высказывая угрозы убийством. Знакомые пресекли действия мужчины.

Житель Саранска не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф