Мэр Саранска призвал горожан неукоснительно соблюдать действующие профилактические меры

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев в ходе заседания городского оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции, прошедшего 12 октября, призвал горожан неукоснительно соблюдать все введенные профилактические меры.

Также градоначальник подчеркнул, что все массовые мероприятия в Саранске, подразумевающие участие более 10 человек, в настоящее время находятся под запретом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: adm-saransk.ru