В Саранске горели жилой дом и надворная постройка

В Саранске произошло возгорание жилого дома и надворной постройки.

Вечером 11 октября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в деревне Полянки. На улице Запрудной загорелись жилой дом №15 и надворная постройка.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Огонь повредил жилой дом и надворную постройку на общей площади, составляющей 198 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru