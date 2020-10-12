Житель Старошайговского района угрожал убийством жене

В Старошайговском районе сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который угрожал убийством своей супруге.

Несколько недель назад житель указанного района пришел домой, будучи пьяным. Супруга стала упрекать мужчину в злоупотреблении спиртными напитками. В ответ на это гражданин схватил жену за шею и стал её душить, высказывая при этом угрозы убийством.

В отношении мужчины была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф