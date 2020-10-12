В Темниковском районе горела баня

В Темниковском районе произошло возгорание бани.
Происшествие произошло вечером 11 октября в деревне Павловка. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелась баня. Огонь повредил постройку на площади, составляющей 48 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной возгорания бани.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф