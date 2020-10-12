В Саранске полицейские изъяли марихуану у жительницы Пензенской области

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у жительницы Пензенской области.
В районе проспекта 60 лет Октября стражами порядка была задержана 19-летняя жительница Пензенской области, в ходе личного досмотра которой была обнаружена и изъята марихуана массой 27 г.
Девушка заявила, что приобрела запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.
В отношении жительницы Пензенской области было возбуждено уголовное дело.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф