В Саранске полицейские изъяли марихуану у жительницы Пензенской области

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у жительницы Пензенской области.

В районе проспекта 60 лет Октября стражами порядка была задержана 19-летняя жительница Пензенской области, в ходе личного досмотра которой была обнаружена и изъята марихуана массой 27 г.

Девушка заявила, что приобрела запрещенное вещество на одном из сайтов для личного потребления.

В отношении жительницы Пензенской области было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф