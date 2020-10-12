В Ардатовском районе в ДТП пострадали два человека

В Ардатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло вечером 9 октября на 4-м километре обхода Ардатова. По предварительной информации, 27-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2112, в определенный момент движения выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем марки «Ауди».

Телесные повреждения получили водитель ВАЗа и 41-летний пассажир иномарки. Пострадавшие были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф