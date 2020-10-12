В Саранске водитель иномарки сбил насмерть пешехода

В Саранске был сбит насмерть 38-летний мужчина.

ДТП произошло в ночь на 10 октября на территории Ленинского района города. На улице Коммунистической 21-летний водитель автомобиля марки «Фольксваген-Поло», проявив невнимательность, совершил наезд на 38-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

От полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия.

Известно, что с начала нынешнего года водитель иномарки шесть раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф