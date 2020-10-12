В Дубенском районе в результате ДТП погиб 58-летний мужчина

В Дубенском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 58-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 10 октября на 24-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Атяшево и Дубенки. По предварительной информации, 58-летний гражданин, управлявший мотокультиватором, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21104, вследствие чего произошло столкновение.

Водитель мотокультиватора был госпитализирован в районную больницу. В медицинском учреждении мужчина скончался.

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Источник: гибдд.рф