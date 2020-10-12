В Чамзинском районе в ДТП пострадали пять человек

В Чамзинском районе в результате столкновения двух автомобилей пострадали пять человек, среди которых два ребенка.

Днём 10 октября на 40-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, 35-летний водитель автомобиля марки «Шевроле-Ланос», не сумев удержать контроль над управлением, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем марки ВАЗ-21124.

Телесные повреждения получили 45-летний водитель ВАЗа, ехавшие вместе с ним 33-летний мужчина и 11-летний мальчик, а также 33-летняя женщина и 2-летний ребенок, находившиеся в салоне «Шевроле».

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Источник: гибдд.рф