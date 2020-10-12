В Ичалковском районе автомобилист сбил насмерть пешехода

В Ичалковском районе произошло ДТП, которое унесло жизнь пешехода.

Происшествие произошло вечером 10 октября на 59-м километре дороги, соединяющей Саранск, Ромоданово и Большое Игнатово. Автомобиль марки ВАЗ-21124, за рулем которого находился 36-летний гражданин, совершил наезд на пешехода, двигавшегося по проезжей части во встречном направлении.

Пострадавший был доставлен в районную больницу. В медицинском учреждении мужчина скончался. Личность погибшего устанавливается.

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Источник: гибдд.рф