В Ромодановском районе опрокинулся автомобиль

В Ромодановском районе пострадали водитель и пассажир опрокинувшегося автомобиля.

Происшествие произошло вечером 10 октября на территории села Уришка. По предварительной информации, 19-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21065, во время движения по улице Пролетарской потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Телесные повреждения получили водитель ВАЗа и его 21-летний пассажир. Пострадавшие доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф