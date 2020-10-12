В Темниковском районе в ДТП пострадал 33-летний автомобилист

В Темниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 33-летний автомобилист.

Происшествие произошло поздним вечером 10 октября на 6-м километре дороги, соединяющей Темников, Барашево, Теньгушево и границу Нижегородской области. По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21102, по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого врезалось в дерево.

Автомобилист был госпитализирован в районную больницу.

Выяснилось, что некоторое время назад 33-летний гражданин был лишен водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф